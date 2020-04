Il Coronavirus si propaga anche nelle case di riposo, a Loreto 2 morti e altri 4 positivi

Ci sono 2 morti e 4 positivi al Coronavirus. E' il risultato dei controlli sanitario di una casa di riposo di Loreto. A dare la notizia è proprio il sindaco Paolo Nicoletti, che spiega: «Questa sarà la settimana più dura in ordine alla diffusione del virus e quello che è successo in tante parti d'Italia, anche vicino a noi, si è verificato anche a Loreto. In una delle nostre case di riposo a seguito dei tamponi effettuati 6 ospiti sono risultati positivi al contagio del coronavius. La direzione della casa è in costante contatto con l'Asur Marche che, con le autorità preposte ed il comune di Loreto, si assicura il rispetto dei protocolli previsti in questo caso, mentre si stanno adottando tutte le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità, compreso l'isolamento preventivo di alcuni dipendenti. Nonostante le misure adottate 2 dei 6 ospiti contagiati sono deceduti».

Sono entrambi di 94 anni di età ed entrambi affetti da pregresse patologie. Nessun episodio o allarme di Coronavirus viene segnalato dalle altre case di riposo o strutture.