Senza patente dal 2006: denunciato per aver violato le norme anti Covid-19 uomo di 40 anni

Guidava senza patente dal lontano 2006 e non aveva nessuna giustificazione per trovarsi in giro. Nei guai un quarantenne italiano. E' successo venerdì 3 aprile quando, durante l’attività di pattugliamento anti-covid dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, sono state controllate 197 persone e 288 esercizi commerciali, una persona denunciata e 3 sanzionate amministrativamente. Trai vari alt anche un uomo, italiano di 40 anni, che sulla strada statale 16 ad Osimo stazione, è stato fermato a bordo della sua auto dai militari dell’aliquota radiomobile. Era alla guida di una Lancia Ypsilon ed è risultato non autorizzato a spostarsi in quella circostanza.

Dall’accertamento eseguito sui documenti di guida e circolazione emergevano irregolarità sulla legittimità degli stessi: difatti, gli era stata revocata la patente nel 2006, ed utilizzava per la guida un permesso provvisorio rilasciato, a seguito di falsa dichiarazione, dalla Polizia locale di Falconara Marittima, nel mese di marzo. Così gli è stata revocata la patente ed è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme di contenimento dell’epidemia in atto. La documentazione gli è stata ritirata e sottoposta a sequestro.