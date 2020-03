Cantieri Navali Riuniti dona 10mila euro alla Croce Gialla

E’ nata al porto 120 anni fa ma il legame con lo scalo dorico è rimasto al punto tale che gli operai dei Cantieri Navali Riuniti hanno organizzato una raccolta fondi a favore della Croce Gialla di Ancona. Un atto di generosità e di altruismo che ha portato nelle casse dell’associazione 10.000 euro. «In piena emergenza Coronavirus è una cifra importante - sottolinea il direttore di sede Sauro Giovagnoli- ci hanno avvisato che sarebbe arrivato un bonifico ma nessuno si aspettava una cifra cosi»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«A nome dei volontari e dei dipendenti non posso che ringraziare tutte le componenti dei cantieri navali riuniti - continua Giovagnoli- Questi soldi saranno impiegati per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuale, abbiamo degli ordini in corso speriamo che la merce arrivi quanto prima. Ogni volta che esce un ambulanza occorrono 3 mascherine oltre a guanti e camici tutti dispositivi monouso solo questo aspetto può far riflettere su quanto materiale viene consumato per tutelare il personale».