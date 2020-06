Buoni spesa Covid-19, riaperti solo per il 16 e 17 giugno i termini per le domande

ANCONA - Sono stati riaperti i termini per la richiesta dei buoni spesa solo per coloro che non li avevano ottenuti ad Aprile 2020. Possono presentare richiesta per beneficiare dei buoni spesa alimentari i cittadini colpiti da disagio economico determinato dall’emergenza COVID-19. Il beneficio ha carattere di una tantum e non potrà essere erogato a chi ha già beneficiato dello stesso contributo; ogni nucleo familiare potrà presentare una unica domanda.

Le domande dovranno essere presentate via mail all’indirizzo: covid-buonospesa@comune. ancona.it esclusivamente nelle due giornate del 16 e 17 giugno 2020. Al fine di evitare l’esclusione, è necessario completare la domanda in tutte le sue parti in maniera leggibile allegando fotocopia di un documento di riconoscimento e recapito telefonico che garantisca la reperibilità. Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento ai seguenti numeri telefonici: 071-2226106 071-2226108.