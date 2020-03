Dramma familiare, mamma e papà ricoverati: bimbo di 5 anni resta completamente solo

I genitori sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale e lui, bimbo di appena 5 anni, è rimasto completamente solo, senza parenti, nemmeno lontani.

E’ la straziante storia di una famiglia anconetana disgregata dal Coronavirus. Un dramma che ha coinvolto da vicino il Comune di Ancona, impegnato nel trovare una soluzione per il bambino costretto a separarsi dai genitori e ad isolarsi, nella speranza che almeno lui non abbia contratto il Covid. Grazie all’impegno dell’assessore Emma Capogrossi, il piccolo è stato preso in carico dai Servizi sociali, dal momento che mamma e papà non possono occuparsi di lui in questa battaglia personale contro il nemico invisibile. Non è stato facile trovare una collocazione: nessuna delle comunità educative con cui lavora il Comune era in grado di assicurare al bambino ospitalità in totale isolamento.

«Abbiamo ospitato il minore in una residenza dedicata solo a lui, con la presenza H24 di educatori professionali» ha spiegato al Gr2 il sindaco Valeria Mancinelli. Si tratta di una struttura privata che, al momento, non viene menzionata per ragioni di privacy, almeno fino a quando non sarà cessata la quarantena per il bimbo che, tolto un po’ di raffreddore, non ha mai manifestato febbre né sintomi riconducibili al Covid-19. Mentre i Servizi sociali sono impegnati a ricostruire la rete di parentele, anche con l’aiuto della scuola e degli insegnanti del piccolo, tre operatori, muniti di tutti i dispositivi di sicurezza necessari, non lo lasciano mai solo, coprendo turni di 8 ore, e gli offrono sostegno fisico e psicologico, nella speranza che presto possa tornare ad abbracciare i genitori.

