Assembramento di 12 persone con droga e alcol: arriva la polizia

Erano in 12, vicini a bere delle birre, con le mascherine calate e uno di loro aveva anche della droga. Per questo ieri sera, intorno alle 19,30, la polizia ha multato un gruppetto di persone che si è ritrovato in via Giordano Bruno, vicino al supermercato.

Secondo gli agenti, tutte e dodici le persone, non rispettavano le distanze di sicurezza e indossavano le mascherine tenendole sotto al mento. Tra loro anche un 23enne di Fermo, multato anche per essere stato trovato con 4 grammi di marijuana.