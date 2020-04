«Consegno farmaci» invece il nonnino era stato dall’amica: tutte le scuse dei furbetti

Sabato scorso gli agenti della polizia locale di Falconara hanno fermato per controlli un 85enne di Montemarciano, che a bordo della sua Fiat Panda viaggiava in via Barcaglione diretto a nord. Ha sostenuto di essere impegnato nella consegna dei farmaci, ma poi ha ceduto ammettendo di essere stato a Posatora a trovare un'amica.

Sempre sabato è stato pizzicato anche un giovane che, in sella alla sua bicicletta, viaggiava in via Baldelli proveniente da Casa Unrra e diretto verso Falconara. Agli agenti ha riferito di essere diretto a una copisteria, che però è risultata chiusa. Una scusa simile è stata quella invocata ieri, domenica 5 aprile, da un 74enne residente a Collemarino, fermato lungo la Flaminia a poca distanza dal confine con Ancona. Ha affermato di essere diretto a un forno di Palombina Vecchia (fuori dal Comune di residenza), che però era chiuso. Per l'uomo è scattata una sanzione di 533,33 euro. Spesa 'fantasma' anche per una donna di 51 anni, residente a Chiaravalle. Gli agenti l'hanno fermata sempre ieri, lungo la Flaminia, proveniente da Ancona e diretta verso nord. Agli agenti ha riferito di essere stata in una macelleria musulmana del capoluogo, ma in auto non aveva carne né altri generi alimentari. Ha detto di aver trovato chiuso, ma questo non l'ha salvata dalla sanzione. Una terza sanzione, domenica, ha riguardato un amante del fitness trovato a passeggiare in spiaggia: l'uomo, un 44enne di Ancona, intercettato lungo il litorale di Palombina Vecchia, dovrà pagare 400 euro di sanzione. L'ingresso in spiaggia è infatti vietato e la passeggiata è consentita solo nei pressi della propria abitazione.