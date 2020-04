AnconAmbiente, prorogate le chiusure fino al 13 aprile

ANCONA - Con il proseguire dell’’Emergenza Coronavirus e le relative restrizioni previste dal Governo con il DPCM del 01 aprile 2020, AnconAmbiente S.p.A. proroga le chiusure già in essere in questi giorni fino al 13 aprile 2020

In riferimento al DPCM del 01 aprile emanato per contrastare e contenere la diffusione del virus, non essendo considerata questa attività essenziale rimarranno chiusi tutti Centri di Raccolta, ovvero i CentrAmbiente di Ancona sia quello di via del Commercio n. 27, e via Sanzio Blasi s.n. – Posatora fino al 13 aprile 2020. Sono inoltre chiusi tutti i Centri di Raccolta – CentrAmbiente dei comuni gestiti dall’azienda nelle città di Fabriano e Sassoferrato ad eccezion fatta per Serra De’ Conti che per la sua particolare modalità di gestione della raccolta rimarrà aperto grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile.

Chiusura degli uffici al pubblico. Sempre in ottemperanza alle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus, sono chiusi tutti gli uffici aperti al pubblico della società fino al 13 aprile 2020. Per tutti coloro che necessitano di sacchetti e opportuno recarsi quando si fa spesa nei supermercati convenzionati. «Continua questa emergenza anche se i dati sembrerebbero farci intravedere la luce in fondo al tunnel. Ha dichiarato il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto. I servizi principali di raccolta dei rifiuti urbani, in tutti i casi, anche se hanno subito alcune variazioni dovute alla necessità di rispettare le direttive legate all’assembramento degli addetti all’interno dell’azienda e dei mezzi e, quindi, alla sicurezza e salute di tutti i nostri dipendenti continuano. A tal proposito invito i cittadini a continuare a fare la raccolta differenziata rispettando le normative vigenti». Per informazioni cittadini sono invitati a consultare il sito www.anconambiente.it scrivere all’indirizzo mail contactcenter@anconambiente.it oppure scaricare o consultare per chi lo avesse già fatto la nostra app Junker.

