Allarme Coronavirus, altri 11 campioni positivi: c'è il secondo caso ad Ancona

C’è un secondo caso di Coronavirus ad Ancona. A comunicarlo è stato il Gores, il gruppo operativo regionale di emergenza sanitaria.

La clinica di Virologia dell’ospedale di Torrette, infatti, ha rilevato altri 11 tamponi positivi, di cui 10 provenienti dalla provincia di Pesaro-Urbino e uno da quella di Ancona. Gli 11 campioni saranno inviati domani all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma. Sale dunque a 35 il numero di persone affette da Covid-19 nelle Marche, di cui 33 nel Pesarese e 2 ad Ancona. Sono 228 i casi sospetti in isolamento domiciliare, 7 i ricoveri in terapia intensiva e 9 i ricoveri fuori dalla terapia intensiva.

«Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che anche in questo fine settimana hanno garantito presenza, assistenza e intervento h24 - ha commentato il governatore regionale Luca Ceriscioli -. Stiamo lavorando tutti insieme per fronteggiare l'emergenza e questo è un grande valore per la nostra regione».

