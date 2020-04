Passeggiate in aree vietate e vendite itineranti per la città: i controlli della polizia

ANCONA - Aveva portato a spasso il cane in un'area verde, quella di via XXV Aprile i cui accessi erano chiusi. Sanzione ieri mattina per una signora anconetana. Circa 300 anche mercoledì le verifiche da parte degli agenti della polizia locale di Ancona: 161 controlli sui veicoli 13 nei parchi 129 attività commerciali sottoposte a verifica oltre a diversi pedoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella nella giornata di martedì le sanzioni elevate erano state tre: Una ad un commerciante ambulante che vendeva pesce in maniera itinerante per la città ma una ordinanza sindacale non lo consente. Un'altra ad un signore a bordo della sua auto personale, fermato dalla Polizia locale alla richiesta della motivazione aveva detto che era in giro per fare consegne perché lavorava per un corriere. Ma alla verifica degli agenti col suo datore di lavoro la giustificazione non era risultata veritiera. Invece un residente vicino a Roma, partito dalla sua abitazione, era stato pizzicato in Ancona e si era giustificato dicendo che era venuto a controllare lo stato della sua seconda casa. Per tutti e tre sono scattate le sanzioni da parte della polizia locale di Ancona