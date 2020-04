Da Camerano ad Ancona in auto per comprare prodotti senza glutine, multato

ANCONA - Un giretto ad Ancona direttamente da Camerano per acquistare prodotti senza glutine, guanti e spedire anche un pacchetto col corriere. Peccato che non avesse fatto i conti con gli assidui controlli della Polizia locale del Comune di Ancona che trovandolo troppo lontano dalla propria abitazione senza un giustificato motivo l'ha sanzionato.

Inizio delle festività pasquali amaro oltre che per questo automobilista anche per altri tre pedoni che gli agenti della comandante Liliana Rovaldi hanno sanzionato; uno di questi da via Santo Stefano zona Cittadella è stato fermato in Viale della Vittoria nei pressi del Passetto perché voleva comprare delle sigarette mentre un altro è stato trovato a passeggio in un'area verde interdetta. Sono proseguiti senza sosta anche nella giornata di oggi i controlli su strada e nei pressi delle zone verdi da parte degli agenti della Municipale dorica per verificare l'osservanza delle misure poste contro la diffusione del Coronavirus. A metà pomeriggio erano stati verificati 103 veicoli,13 pedoni, quattro parchi e 25 attività commerciali. Oltre alle pattuglie di controllo, 5 agenti della Polizia locale sono stati operativi sul territorio - affiancando cosi' anche i volontari della Protezione Civile comunale - per la consegna dei buoni spesa al domicilio dei beneficiari