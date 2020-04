Mangialardi: «Bene il rinvio dei mutui per i Comuni. Scongiurato il default»

«La rinegoziazione dei mutui concordata da Anci e Upi con Cassa Depositi e Prestiti è un’indispensabile misura per evitare il default dei comuni». Ecco come Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e Coordinatore Nazionale dei Presidenti delle Anci regionali, ha salutato la firma dell’accordo che prevede la rinegoziazione dei mutui di tutti gli enti territoriali che si tradurrà nel far pagare alle prossime due scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre, solo la quota di interessi.

«All’emergenza sanitaria si associa un’emergenza economica in tutto il Paese del quale ci occuperemo un attimo dopo aver garantito a tutti la massima assistenza e le migliori cure». I Comuni e gli enti locali non fanno eccezione e dovranno affrontare nell’immediato futuro una difficoltà finanziaria molto gravosa determinata dai mancati introiti come le imposte comunali, i parcheggi, le contravvenzioni.

«La disponibilità finanziaria senza vincoli di destinazione per il 2020 data dalla quota capitale dei mutui che resta a disposizione dei comuni e la riduzione delle rate future per l’allungamento della durata di molti dei mutui esistenti, ci consentirà di continuare ad aiutare i cittadini che si trovano ad affrontare vecchie e nuove fragilità» - ha aggiunto Mangialardi confermando il prezioso lavoro dell’Anci nel ruolo di intermediazione per tutelare gli interessi dei Comuni e dei cittadini. «Se i comuni vanno in default inevitabilmente si fermano i servizi essenziali dal trasporto pubblico alla pulizia delle strade alla raccolta dei rifiuti e che, in un momento così drammatico nel quale le richieste di aiuto si moltiplicano» - ha concluso il Presidente di Anci Marche.