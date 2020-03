"Un aiuto al tuo Ospedale", grazie alla raccolta fondi sono arrivate le nuove strumentazioni

La campagna "Un aiuto al tuo Ospedale" promossa dalla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona in collaborazione con Lina Officine Grafiche Creative, per la parte di crowfounding, è lieta di comunicare che, grazie al sostegno di numerosi privati, associazioni ed aziende, sono state fornite all'ospedale le prime strumentazioni necessarie a far fronte all'emergenza. Di seguito riportiamo le parole della Presidente della Fondazione Ospedali Riuniti Onlus, Marisa Carnevali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Sono già arrivate le prime strumentazioni acquistate grazie alla grande raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus per far fronte all'emergenza COVID-19. Si tratta di:

3 respiratori polmonari, 15 monitor per parametri vitali, 5 pulsossimetri, 1 ecografo palmare, 3 analizzatori di ossigeno. Tali apparecchiature sono in consegna ai reparti COVID che hanno in cura questi pazienti critici. Nella giornata odierna arriveranno n.9 tablet speciali (sterilizzabili, impermeabili e antiurto) per permettere una comunicazione audio- video tra familiari e pazienti costretti all'isolamento. Oggi vogliamo sottolineare: la grande solidarietà e generosità delle persone private, di Aziende, di Clubs, dei Soci, degli Amici che hanno permesso alla Fondazione di essere in prima linea e offrire in tempo reale quanto serve. Grazie»