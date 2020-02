Psicosi Coronavirus, il viaggio è un'odissea: anconetani "prigionieri" dell'aereo

Tra i 212 passeggeri del volo Alitalia bloccato questa mattina alle Mauritius dalle autorità locali per l’allarme Coronavirus, c’erano anche un ingegnere anconetano, la compagna e il loro bimbo di pochi mesi. Per oltre tre ore sono rimasti “prigionieri” dell’aereo, decollato ieri sera da Fiumicino alle 21,40. Un lasso di tempo infinito, trascorso a chiedersi che cosa ne sarebbe stato della vacanza e se mai avrebbero messo piede sulla paradisiaca isola dell’Oceano Indiano.

Alla fine, è arrivato il sospirato via libera: ora Francesco Stefanelli, 35enne manager dell’Ariston e la compagna Alessia Urbinati, cardiologa dell’ospedale di Torrette, si trovano nel resort scelto per una settimana di relax insieme al loro bambino. «Come siamo atterrati, dopo dieci ore di volo, ci hanno tenuto bloccati per altre tre ore perché le autorità delle Mauritius non permettevano lo sbarco agli italiani e il nostro aereo era pieno di connazionali, tra cui una cinquantina di bambini - racconta Stefanelli -. Ci hanno sottoposti tutti ad un test sulla temperatura, ci hanno intervistati e controllati, poi hanno fatto una distinzione sommaria: i passeggeri che provenivano da regioni a rischio, come il Veneto e la Lombardia, sono stati trattenuti e non so che fine abbiano fatto, forse per loro è scattata la quarantena. Chi, invece, proveniva da altre zone d’Italia, è stato lasciato passare. Noi siamo tra questi fortunati. Paura del virus? No, siamo sereni. E ora vogliamo solo goderci la vacanza, sperando che al ritorno non ci facciano troppi problemi».

Il caso è stato seguito dalla Farnesina, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l'ambasciata di Pretoria, competente per l'area, in modo da assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo. In una nota, Alitalia ha spiegato che «in base a disposizioni delle autorità di Mauritius, non trasmesse alla compagnia prima dell'arrivo del volo, lo sbarco di 40 persone originanti da Lombardia e Veneto sarebbe stato condizionato a una messa in quarantena locale. Su richiesta degli stessi, ed in costante coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, Alitalia ne sta predisponendo il rientro immediato, nonostante nessuno di loro abbia dichiarato sintomi di qualsivoglia malessere».

