Emergenza virus, Acquaroli: «Chiesta la proroga della scadenza del Cas»

Si va verso la proroga della scadenza del 18 marzo per le certificazioni per il Cas.

«Avevamo formalizzato già da lunedì la nostra richiesta di rinviare la scadenza fissata al 18 marzo, termine entro il quale i comuni del cratere dovranno attestare la persistenza dei requisiti in capo ai beneficiari del Cas - ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli -. Un’iniziativa che fa parte di una serie di proposte all’attenzione del Governo, alle quali ho lavorato assieme ai colleghi deputati Paolo Trancassini ed Emanuele Prisco e al responsabile autonomie locali Fdi, Guido Castelli, per mitigare gli effetti che la pandemia in corso rischia di produrre a livello comunale. Sindaci e amministratori comunali sono in prima linea in questo frangente così complicato ed è necessario allestire una serie di misure di garanzia per tutelare, nell’interesse delle comunità locali, sia i bilanci che i servizi comunali. Questo vale ancor più per i Comuni del cratere resi già vulnerabili dalle pregresse vicissitudini connesse al sisma».

Resta alta l’attenzione del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia per l’evolversi della situazione legata al Coronavirus. «Fratelli d’Italia è consapevole della grande rilevanza del ruolo dei Comuni nella gestione di una crisi che richiede la massima coesione sociale – ha aggiunto Guido Castelli, responsabile nazionale Autonomie Locali di FdI –. I sindaci sono i terminali di richieste e di sollecitazioni continue da parte di cittadini sempre più preoccupati. In questi giorni stiamo lavorando per garantire alle istituzioni comunali di poter svolgere nel modo migliore questa insostituibile funzione di sostegno».

LIVE CORONAVIRUS

CHIUSI I NEGOZI IN TUTTA ITALIA

L'AGGIORNAMENTO DEL GORES