Credito, accordo Legacoop-ConfidiCoop per i servizi finanziari alle cooperative

Legacoop Marche e Confidicoop Marche hanno sottoscritto, in un momento così difficile e delicato per tutta l’economia nazionale e regionale, un protocollo d’intesa per fornire servizi d’eccellenza alle imprese cooperative che aderiscono all'associazione. Il protocollo, firmato dal direttore di Legacoop Marche, Fabio Grossetti, e dal direttore di Confidicoop Marche, Emanuela D’Angelo, prevede di offrire alle cooperative aderenti a Legacoop Marche un supporto immediato e specializzato su tutta la materia creditizia, oggi divenuta ancor più strategica, nel tempo dell’emergenza Covid-19. Una collaborazione che vedrà impegnati sin da subito Legacoop Marche e Confidicoop Marche nell’attuazione di tutte le misure messe in moto dal decreto Liquidità e dalla legge regionale n.13/2020 prevedendo delle azioni di supporto, di informazione e di sostegno dedicato alle cooperative aderenti in tutte le articolazioni da quello sociale e socio sanitario, dei servizi, del manifatturiero, dell’agroalimentare, della pesca e della cultura.

Questo accordo aggiunge un altro tassello alla riorganizzazione dei servizi di Legacoop Marche avviato agli inizi del 2020, un progetto che viene alimentato attraverso il miglioramento continuo dei servizi, con un partner di prestigio come Confidicoop Marche. Un accordo fondamentale per stare a fianco delle imprese cooperative, duramente colpite dall’emergenza economica provocata dalla drammatica situazione sanitaria promuovendo, in modo tangibile e concreto, interventi mirati all’informazione, alla consulenza finanziaria, al supporto nelle relazioni con il sistema creditizio e bancario. Un’azione di supporto alle cooperative per ricreare le condizioni per crescere e svilupparsi rilanciando gli investimenti e l’occupazione.