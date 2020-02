Coronavirus, niente blocco delle Marche. Ceriscioli: «Si valuta provincia per provincia»

ANCONA - «Rimarrete abbastanza delusi, è ancora in corso la riunione con i presidenti di Regione. L'applicazione degli strumenti avverà su linee provinciali e non regionali. Stanno elaborando un modello diverso e spero che sia celere. Quando sarà disponibile attueremo tutte le misure del caso. Dobbiamo aspettare un presunto caso su Rimini che se venisse confermato cambierà tutto lo scenario». A parlare è Luca Ceriscioli, durante il summit con il premier Conte e gli altri presidenti di Regione. Secondo quanto affermato da Ceriscioli quindi, ci si muoverà provincia per provincia in base alla vicinanza con zone dove verranno riscontrati casi confermati di positività.

Se venisse confermato un paziente positivo al Coronavirus a Rimini (attualmente in analisi allo Spallanzani di Roma) probabilmente l'ordinanza riguarderà esclusivamente le province di Ancona e Pesaro, mentre potrebbero rimanere escluse quelle di Macerata ed Ascoli. Sono attualmente in corso tutte le valutazioni del caso: «Il premier - ha concluso Ceriscioli - mi ha detto che ogni dubbio verrà sciolto entro la giornata e che l'ordinanza definitiva sarà pronta nelle prossime ore. Bisogna accelerare i tempi, siamo tutti in attesa».

NIENTE BLOCCO DELLE MARCHE, MA SI RAGIONA PROVINCIA PER PROVINCIA

STOP AL CARNEVALE DI SENIGALLIA

CORONAVIRUS, ANCHE CELANI ATTACCA CERISCIOLI

POPOLO DELLA FAMIGLIA SUL CORONAVIRUS

GLI SCIACALLI DEL CORONAVIRUS

TAMPONI NELLE MARCHE, PER ORA NESSUN INFETTO

NO A PANICO E ABBANDONI DEGLI ANIMALI

LA PROPOSTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA: «MASCHERINE E DISINFETTANTI GRATIS»

FORZA ITALIA SU CORONAVIRUS

LA BANCA AIUTA FAMIGLIE E IMPRESE: STOP A MUTUI

FRATELLI D'ITALIA: «LE MARCHE SEMBRANO COMMISSARIATE»

ZAFFIRI SU CERISCIOLI: «O UN ERRORE O LUI SENZA CORAGGIO»

GUIDA BENESSERE - CORONAVIRUS, COS'E', COME SI TRASMETTE E COSA (NON) FARE

ANNULLATO IL CARNEVALE DI FALCONARA

VIDEO - DOPO LO STOP DI CERISCIOLI ECCO LA CHIAMATA DEL PREMIER

CORONAVIRUS, DOPO LO STOP DI CERISCIOLI ARRIVA L'ATTACCO DELLA LEGA

IL CORONAVIRUS FA PAURA? TUTTI AL RISTORANTE CINESE

CERISCIOLI STA PER BLINDARE LE MARCHE, POI ARRIVA LA CHIAMATA DI CONTE

LE OPPOSIZIONE ATTACCANO LA MANCINELLI

IL CORONAVIRUS FERMA ANCHE IL VOLLEY

ANCONA ANNULLA IL CARNEVALE

UGL CHIEDE MASCHERINE E GUANTI PER LA POLIZIA LOCALE

IL SINDACATO DEI MEDICI DENUNCIA CARENZA DI PERSONALE

APRE IL COC A JESI

CASO SOSPETTO? LE 3 CONDIZIONI FONDAMENTALI

LA REGIONE CHIEDE PRECAUZIONI

3 CASI NELLE MARCHE: TUTTI NEGATIVI

CISL PREOCCUPATA PER CHI LAVORA NELLA SANITA'

LA LEGA CHIAMA IL SINDACO: «MASCHERINE PER CHI LAVORA NEGLI UFFICI COMUNALI»

CORONAVIRUS, IL DECALODO DEL MINISTERO: LE 10 REGOLE

GOSTOLI (PD): «LA LEGA VUOLE CREARE LA PSICOSI»

SI FERMA ANCHE IL BASKET, RINVIATA LA PARTITA DELL'AURORA JESI

CERISCIOLI DOPO IL CASO DELLA BIMBA TORNATA DALL'AFRICA: «LIVELLO DI GUARDIA ALTO»

BIMBA TORNA DALL'AFRICA CON LA FEBBRE, SCATTA LA PROFILASSI CONTRO CORONAVIRUS

CORONAVIRUS NON TI TEMO, CENA SOLIDALE AL RISTORANTE CINESE PER BATTERE RAZZISMO

IL VIRUS FA PAURA E AL RISTORANTE CINESE CROLLA IL FATTURATO

TEST MOLECOLARI ALL'UNITA' DI VIROLOGIA DI TORRETTE

PASSEGGERI AI RAGGI X ALL'AEROPORTO

CORONAVIRUS, 2 MARCHIGIANI SOSPETTI