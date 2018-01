Cornicioni si staccano dal palazzo e cadono in strada, paura per i passanti

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21:30 circa ad Ancona in via Martiri della Resistenza per la verifica del cornicione di un condominio dal quale si sono distaccate parti di intonaco e cemento. La squadra dei pompieri, con l'ausilio dell'autoscala, hanno rimosso le parti immediatamente pericolanti e messo in sicurezza la zona sottostante. Per fortuna i passanti non sono stati colpiti e nessuno si è fatto male.