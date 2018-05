Tra cornamuse, danze e riti druidici: ecco la seconda edizione del Celtic Feast

L'atmosfera celtica, i riti, i suoni e i sapori che ad essa rimandano, saranno gli ingredienti principali del Chiaravalle Celtic Feast, evento in programma a Chiaravalle (AN) venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno. L'ambientazione è quella del Parco Primo Maggio, oasi naturalistica estesa su oltre 90mila metri quadrati che funge da cornice ideale per le suggestioni del festival.

L'evento, ideato dalla Pro Loco Chiaravallese, giunge alla seconda edizione. Se il battesimo del 2017 è servito agli organizzatori per rodare i meccanismi e farsi conoscere nell'ambiente, il programma di quest'anno dimostra che si sta cominciando a fare sul serio. A rivelarlo ad esempio è il cartellone musicale: ogni giornata del festival è contrassegnata dai live delle band più rappresentative del panorama tradizionale irlandese e folk rock. Sul palco del Primo Maggio ascolteremo ad esempio i The Clan arrivati direttamente dalla Francia, altra tappa del loro tour musicale.

Gli appassionati di storia e rievocazioni potranno vivere una full immersion nella vita degli antichi popoli celtici, tra manufatti artistici, addestramenti al Campo Celtico e cene di guerra. Assisteremo anche ad una cerimonia druidica ricostruita grazie al supporto di studiosi e ricercatori. Chi vorrà approfondire potrà partecipare ai laboratori di danza folk, giocoleria, o all'esclusivo workshop di Uilleann Pipes, antico strumento tradizionale irlandese della famiglia delle cornamuse. Tra i momenti di approfondimento, da sottolineare anche il convegno di carattere storico “I barilotti dalle tombe celtiche delle Marche” a cura della dottoressa Nicoletta Frapiccini, del Museo Archeologico di Ancona.

Grande spazio è ovviamente riservato ai sapori: durante la festa sarà in funzione un vero e proprio Pub in perfetto stile irlandese, che dispenserà piatti e birre a tema. Un angolo della festa sarà invece riservato ai mercatini di artigiani e hobbisti. Il divertimento è dunque assicurato per tutta la famiglia, bambini compresi, tra passeggiate a cavallo, esibizione di falconieri, truccabimbi, laboratori per l'infanzia e tanto altro ancora. Tutte le info sul programma dei tre giorni sul sito www.chiaravallecelticfeast.it, dove si trovano anche le indicazioni per parcheggiare comodamente nelle vicinanze del parco, o per alloggiare in zona durante il festival. Per restare aggiornati su tutte le attività la cosa migliore da fare è mettere un like sulla pagina Facebook dedicata. Per contattare la Pro Loco: 340-1614569 (Silvia).

L'ingresso alla festa è sempre gratuito.