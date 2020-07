Bagni 15, riaperta la spiaggia di Corinaldo per le Associazioni cittadine

Il Comune di Corinaldo, con la collaborazione dell’Associazione Vivere Verde Onlus, ha riaperto al pubblico e ai bagnanti, a partire dal mese di luglio, la spiaggia dei Bagni 15 (ex Villa Torlonia). Tale spazio è stato messo a disposizione delle Associazioni cittadine per la realizzazione di progetti culturali, ricreativi e di inclusione sociale presentati dalla comunità corinaldese. Un’occasione, per le Associazioni corinaldesi, di mostrarsi e presentarsi in un contesto nuovo e più ampio, traendone una maggiore visibilità per le proprie iniziative.

Un’opportunità per sfoderare creatività e fantasia, presentando proposte mirate a far conoscere le peculiarità delle associazioni, delle società sportive e dei gruppi storici corinaldesi, con iniziative riguardanti lo sport, le produzioni agricole o artigianali, la storia, il folklore e le tradizioni del nostro territorio (es. corsi, esercitazioni, piccole esposizioni, incontri, letture). L’unico vincolo e comune denominatore è quello di promuovere la nostra bellissima città e offrire alle famiglie corinaldesi, in questo momento di ripresa, l’occasione di godersi qualche momento di spensieratezza e serenità.