Strage di Corinaldo, il nuovo bollettino: sono tre i ragazzi in prognosi riservata

Questa mattina è arrivato un aggiornamento sulle condizioni cliniche dei pazienti ricoverati presso le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona.

I ragazzi al momento ricoverati sono 6 anziché 7 in quanto un paziente, trasferito in un reparto per acuti, è stato dimesso nel tardo pomeriggio di ieri. Tre invece i pazienti che sono ancora presso le terapie intensive, di cui uno solo in ventilazione assistita ma sveglio. Tutti mostrano segnali di progressivo miglioramento. Al momento per tutti tre i giovani la prognosi è resta riservata.

Gli altri tre pazienti sono stati trasferiti in reparti per acuti e per uno di loro i sanitari si sono ancora riservati la prognosi. Presso la camera mortuaria sono stati inoltre effettuati tutti i riscontri autoptici disposti dalla procura che si sono conclusi nella tarda serata di ieri.