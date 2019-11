Nuova viabilità, cambiano le vie di accesso al centro storico: ecco le modifiche

CORINALDO - L’Amministrazione informa la cittadinanza che dal 25 novembre 2019, per un periodo di sperimentazione, Costa Gioco del Pallone e Via Borgo di Sopra saranno utilizzabili solo per accedere al Centro Storico. Nello specifico, verrà sperimentato, all'intersezione di via Borgo di Sopra con viale Degli Eroi, l'obbligo di svoltare a sinistra, in viale Degli Eroi verso il centro storico o a destra, verso via Rocconi. Verrà quindi preclusa la possibilità di proseguire verso Nord, disincentivando così l’utilizzo di queste due vie per il mero superamento verso nord del borgo.

Questo per riservare Costa Gioco del Pallone e Via Borgo di Sopra come vie di accesso al Centro Storico. Queste due importanti strade comunali rappresentano due delle vie più trafficate del nostro borgo. Nonostante le tante iniziative messe in campo nel corso degli anni dalle Amministrazioni Comunali che si sono susseguite (dalle telecamere ai recenti “ostacoli” per il rallentamento), la velocità con cui molte auto le attraversano e il conseguente carico di traffico che sostengono quotidianamente sono senz’altro problematiche serie sia per la sicurezza di residente e passanti e per il conseguente inquinamento acustico e atmosferico.

Costa Gioco del Pallone e Via Borgo di Sopra infatti oggi rappresentano troppo spesso, e impropriamente, una rapida scorciatoia verso la parte alta del borgo. È un uso improprio della viabilità cittadina, che invece indentifica nella Strada Provinciale di Viale Dante (Circonvallazione) la via più corretta per superare il centro storico e il raggiungimento della zona Nord. Dalle analisi tecniche effettuate dal corpo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Misa-Nevola nei mesi scorsi è emerso addirittura che il 50% del traffico che insiste su queste due vie, derivi proprio da questo passaggio ingiustificato. L’Amministrazione corinaldese è sempre più convinta che la qualità della vita di una comunità e la sua “cultura dell’accoglienza” passi attraverso piccoli cambiamenti che possono fare la differenza. Ed è con questo spirito e in continuità con il percorso iniziato diversi anni con l’introduzione della “Zona 30” nel nostro centro storico, che avvieremo questo periodo di sperimentazione