Corinaldo, lavori conclusi al cimitero: 144 nuovi loculi a disposizione

CORINALDO - L’Amministrazione ha concluso importanti interventi nel cimitero cittadino per un importo totale di 350 mila euro. I lavori sono stati fatti non solo avvalendosi di appalti e professionalità esterne, ma anche delle competenze interne all'Amministrazione Comunale, dalla squadra esterna all'Ufficio Tecnico. Si è trattato di un lavoro importante e urgente per andare incontro alle esigenze dei cittadini per l’acquisto di nuovi loculi. È stata infatti realizzazione una struttura di 144 nuovi loculi, cogliendo anche l’occasione per eseguire una serie di azioni di manutenzione sull’esistente, migliorandone la sicurezza, l’igiene e il decoro.

In particolar modo sono stati sistemati il piazzale esterno in ghiaia e i vialetti interni, con interventi per la regimazione delle acque piovane con depolverizzazione finale ed eseguita la manutenzione straordinaria del blocco F. È stato infine realizzato un impianto anti-intrusione per l’allontanamento dei volatili dalla struttura del fotovoltaico sita sopra la copertura del blocco loculi del cimitero comunale.