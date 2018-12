«Venduti 1400 biglietti con la sala che ne poteva contenere neanche 500»

«Stando ai primi riscontri nonostante la sala potesse contenere 469 persone sono stati venduti 1400 biglietti». A parlare è il premier Giuseppe Conte, arrivato subito dopo pranzo all'ospedale regionale di Torrette a poche ore dalla terribile tragedia che ha sconvolto un territorio intero. Conte ha parlato ai giornalisti, analizzando il dramma avvenuto nella notte a Corinaldo: «La magistratura è al lavoro ma dobbiamo porci degli interrogativi perchè certe tragedie poi non si ripetano più. Rivolgo un appello al senso di responsabilità di coloro che gestiscono i locali pubblici destinati ad accogliere anche un folto numero di persone».

Il premier ha poi parlato dei feriti, 7 ancora in gravi condizioni, che si trovano nel reparto di rianimazione in prognosi riservata: «Le condizioni dei piccoli pazienti sono critiche. Il mio ringraziamento va alle strutture sanitarie intervenute perchè hanno fatto un gran lavoro ed hanno risposto tempestivamente all'urgenza. Proprio per questo e grazie a questo i ragazzi hanno le migliori possibilità di ristabilirsi».