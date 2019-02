“Corinaldo in Danza”, artisti del territorio sul palco del teatro Goldoni

Grande successo per la quinta edizione di “Corinaldo in Danza” al teatro comunale “C.Goldoni” promossa dalla GDO (Gruppo Danza Oggi) sotto la direzione artistica di Patrizia Salvatori con il patrocinio del Comune di Corinaldo, in collaborazione con le Scuole e i Centri di Danza del territorio.

Una giornata che ha visto protagoniste dieci scuole del territorio con i loro energici direttori provenienti da Jesi, Fabriano, Camerano, Marotta, Osimo, Ancona, Corinaldo e Senigallia; quindici coreografi tra marchigiani ed esteri, 140 partecipanti dai 7 ai 19 anni, due spettacoli esauriti, oltre 35 coreografie presentate. Scuole di danza: Scuola di danza Cinzia Scuppa, Scuola di danza di Anna Nikolova, Body Center ASD, Studio Danza Osimo, Pro-Skating Corinaldo, Salus et Grazia, Fondazione Regionale per la Danza di Eugenia Morosanu, Nuovo Studio Spazio Danza, Boomerang Asd, Liz Ballet Dance Studio Asd. Non poteva esserci programma migliore in questo periodo di riapertura del teatro corinaldese, bello più di prima con la sua nuova veste scenica tutta da valorizzare. Passione, amore e professionalità per tutti i partecipanti della Rassegna “Corinaldo in Danza”, ogni anno presente con almeno due appuntamenti nel bellissimo Teatro Goldoni, piccolo gioiello di uno dei Borghi ormai noto come tra i più belli d'Europa.

Una splendida giornata che sulle note della musica classica ha fatto incontrare i più diversi stili di danza in un ponte virtuale tra tradizione e innovazione, caratteristica di tutta la progettualità del Gruppo Danza Oggi, ideatore e promotore della Rassegna, con direzione artistica a cura di Patrizia Salvatori, insieme all'Assessorato alla Comune di Corinaldo, dove ha sede la struttura di produzione GDO, e di cui è ospite ormai fisso, E.sperimenti Dance Company, prodotta dal GDO con il sostegno del MIBAC. Un momento di abbraccio e coesione per i giovani e le famiglie del territorio che hanno colto l'occasione anche per godersi il Borgo in una soleggiata domenica di inverno. Già al lavoro per la prossima edizione, il Teatro tornerà ad ospitare le scuole, i giovani appassionati ed i Performers della Compagnia già in primavera con un nuovo appuntamento da non perdere. Info (promozionegdo@gmailcom).