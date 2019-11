Una preghiera lunga una notte, commemorazione per le vittime di Corinaldo

CORINALDO - A un anno di distanza dai fatti della Lanterna Azzurra, il Comune di Corinaldo, per ricordare le vittime e tutte le persone rimaste ferite, dedica un'intera notte al ricordo e alla commemorazione. Sabato 7 dicembre dal tramonto fino all’alba, chi vorrà potrà recarsi in Piazza Il Terreno per un pensiero, una preghiera, un ricordo. Per tutta la notte sarà acceso un faro puntato verso il cielo, un simbolo luminoso e di speranza nel cuore della comunità.