Comprare una coperta all'IKEA, così si aiuta l'associazione di Strada Onlus

IKEA Ancona sostiene l’Associazione di Strada Onlus con un’iniziativa a supporto delle persone senza fissa dimora e di chi è in difficoltà economica. Da martedì 6 a domenica 18 febbraio, per ogni coperta della serie Gurli e Ypperling venduta, IKEA Ancona donerà 2 € al Servizio di Strada Onlus per contribuire a sostenere i progetti dell’Associazione a favore delle persone senza fissa dimora e di chi si trova in difficoltà economica sul territorio.

I clienti potranno contribuire attivamente al progetto donando ulteriori 2 euro su qualsiasi acquisto.