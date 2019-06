La cooperativa rilancia la missione delle "Pie Venerini", sarà doppia festa per la scuola

Interessante pomeriggio quello che si appresta a vivere la scuola paritaria delle “Maestre Pie Venerini “ sabato prossimo. Infatti la prestigiosa istituzione didattica, che nel 2020 taglierà il traguardo dei 200 anni di operatività ad Ancona, si rinnova, si rilancia e, nel frattempo, si ritrova per celebrare 2 eventi. Il primo alle 17 al teatro di San Cosma la presentazione del libro “Storia di una famiglia, le Maestre Pie Venerini” a firma di Suor Maria Teresa Crescini, che ripercorre i momenti più significativi dell’esperienza vissuta dalla casa anconetana della congregazione. Poi alle 18,30 al campetto di San Francesco la tradizionale festa di fine anno, con premiazione dei diplomati di terza media, alcuni dei quali lasceranno la scuola dopo 11 anni di frequentazione.

Invitati anche il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore Stefano Foresi, degli amici più che rappresentanti dell’amministrazione comunale, ai quali sarà anticipato il ricco programma di eventi che avranno luogo in città nella primavera del prossimo anno. Attesi gli alunni, le loro famiglie, gli ex alunni, i professori, gli amici della scuola. Dunque le Pie Venerini si rilanciano e lo faranno grazie a “Il Picchio”, cooperativa di estrazione cattolica. E’ grazie a loro e al continuo impegno di insegnanti che potrà proseguire la missione avviata ormai due secoli fa ed orientata a diffondere, condividere, ma soprattutto vivere il messaggio di Santa Rosa Venerini:

“Lavorate con gioia e prodigatevi sempre con passione educativa”.

«E non potrebbe essere altrimenti - dice Suor Maria Pucciarelli, Madre superiora - perché altrimenti non riusciremmo ad incarnare e trasmettere il senso di famiglia, quale oggi siamo effettivamente percepite in città».

