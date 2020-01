Passeggia davanti la Coop, ma era stato espulso dall'Italia: denunciato

ANCONA - E' stato fermato ieri pomeriggio, verso le ore 17.00, per controllo mentre si aggirava con fare sospetto nella piazzetta della COOP di Via Giordano Bruno. A finire nei guai un 34enne ghanese, denunciato per non aver rispettato il decreto di espulsione.

Si, perchè lo straniero era gravato dal decreto di espulsione dal territorio nazionale emezzo dal Questore di Ancona nel novembre del 2019. Per questo motivo è stato denunciato ed accompagnato presso un CPR.