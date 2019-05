Finalissima cooking quiz, l'istituto Panzini sul podio

SENIGALLIA - Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del Consiglio Comunale di Senigallia. Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio tra Cantine, tenute ed Oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai famosa in tutto il mondo “Cucina POP”, Mariella Organi, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro la Fenice di Senigallia: un incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la loro curiosità e fame di conoscenza. Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata è Intervenuto per dare il benvenuto agli studenti di tutta Italia nella sua città il Sindaco Maurizio Mangialardi. La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice ad una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo (Fi) si è aggiudicata la vittoria per l’indirizzo Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto Sonzogni di Nembro (Bg). Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto M. Lecce di San Giovanni Rotondo (Fg), mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto Panzini di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto Lotti di Massa Marittima (Gr) e all’Alberghiero Olivetti di Monza per l’indirizzo “Cucina”.