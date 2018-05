Cooking quiz, gli studenti delle Marche per la finale nazionale

Grandissimo successo per la seconda edizione del COOKING QUIZ, un progetto ideato da EDIZIONI PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del progetto. Obiettivo comune è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, in particolare utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Dopo un road show che ha toccato le principali località italiane e ha coinvolto 45 Istituti Alberghieri, l’edizione 2018 di Cooking Quiz volge ora al termine: fervono i preparativi per la Finale Nazionale del 9-10 e 11 maggio, che si svolgerà tra Loreto e Recanati, nella Marche. A sfidarsi per il titolo nazionale saranno gli studenti delle classi IV, tra sezione Cucina e sezione Sala.

La tre giorni marchigiana sarà costellata di momenti formativi e culturali, alternati al divertimento. Si inizia mercoledì 9 maggio: alle 21:00 presso Teatro Persiani di Recanati, Pietro Arrigoni, vera e propria istituzione, scenografo professionista e punto di riferimento per quanto riguarda le arti visive e le avanguardie teatrali, sarà protagonista dell’incontro “IL GESTO, LA PAROLA e LA POSTURA”. Agli studenti Arrigoni spiegherà l’importanza del “saper comunicare” senza ricorrere alle parole, sfruttando la gestualità, l’espressività e il movimento. Una ventina di ragazzi animerà una performance live sul palco del Teatro. Altro momento molto atteso è quello di giovedì 10 maggio: alle 21:00, al Palasport Serenelli di Loreto, si confronteranno il Direttore Didattico di ALMA, MATTEO BERTI, e un diplomato illustre della Scuola. Gabriele Rubini, meglio conosciuto al grande pubblico televisivo come CHEF RUBIO, è stato infatti uno studente del Corso Superiore di Cucina Italiana: proprio a Colorno, chef RUBIO ha “nutrito” la sua curiosità per la cucina e per le materie prime. Titolo dell’incontro è “La scuola: dialogo tra allievi e maestri”.

Cooking Quiz vivrà il suo momento conclusivo venerdì 11 maggio, sempre al Palasport Serenelli di Loreto. Gli studenti provenienti da tutta Italia, da Enna a La Spezia, da Roma a Mantova, passando per Firenze e Salsomaggiore Terme (Parma), ecc. si “sfideranno” per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2018. Ad aprire la giornata sarà lo showcooking dello chef Errico Recanati, una stella Michelin al Ristorante “Andreina” di Loreto. Seguirà la sfida vera e propria tra gli studenti di Cucina e di Sala: per entrambe le sezioni, verranno proclamate tre scuole vincitrici. In palio, per gli studenti la possibilità di affrontare un percorso di alta formazione presso ALMA della durata di un giorno per scoprire da vicino la realtà della Scuola, considerata il più autorevole centro in Italia dedicato all’ospitalità. Sono attesi per l’evento ANDREA SINIGAGLIA, Direttore Generale di ALMA, MORENO PIERONI, Assessore al Turismo della Regione Marche, i rappresentanti di BARILLA, GIBLOR’S, IMT, OROGEL, PIAZZA ed UNICAM sponsor di COOKING QUIZ oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: DOMENICO GUZZINI in rappresentanza di F.lli GUZZINI, ATTILIO STACCHIOTTI di “Da Capità Mondo Casa”, CHRISTIAN MARTARELLI dell’omonima azienda produttrice di formaggi, MARCO TARDUCCI di RECINA ASSICURAZIONI e CORRADO MANZOTTI del SALUMIFICIO DEL CONERO

E’ Partita lunedì 7 maggio la programmazione televisiva di COOKING QUIZ in onda su Canale Italia (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 821) dal lunedì al venerdì alle ore 19,00. Inoltre sarà possibile rivedere in replica su ITALIA 154 (canale 154) alle ore 07.00 tutti gli appuntamenti (info su: http://www.cookingquiz.it).