Cooking Quiz torna nelle Marche, studenti dell’Einstein-Nebbia di Loreto rapiti dal contest

Esperienza entusiasmante per i ragazzi dell’IIS “Einstein – Nebbia” di Loreto che lo scorso 6 aprile sono stati protagonisti del Cooking Quiz, l’accattivante progetto che da gennaio sta coinvolgendo tutti gli Istituti Alberghieri d’Italia e che si concluderà a maggio 2018 con Finalissima Nazionale di 3 giorni proprio a Recanati e Loreto.

Appuntamenti ricco di emozioni e voglia di conoscere per i ragazzi marchigiani che hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara: merito del Docente Chef di ALMA, Alessia Giosuè e di Romeo Bisacchi, Diplomato Master Alma AIS, i quali hanno saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata dei contest. Docenti più che soddisfatti dell’iniziativa come ha dichiarato anche il prof. Roberto Cingolani: «Sicuramente un’attività molto stimolante per i ragazzi anche come crescita professionale. Ci complimentiamo per la professionalità con cui siete riusciti a realizzare un progetto snello ed accattivante».

«Ci è piaciuto vedere i ragazzi così coinvolti ed ottenere ottimi risultati – ha proseguito il prof. Paolo Piaggesi - Inoltre vedere persone giovani raggiungere livelli così alti come diventare docenti Alma sicuramente è uno stimolo in più per i nostri ragazzi ad eccellere nella professione che andranno a fare. Davvero complimenti». Intanto la troupe del contest prosegue il suo tour, prossime tappe ad Anzio, Roma e Terni. Prossimamente, potremo rivedere tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole su CANALE ITALIA (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 937): un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva con interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il Format e consigli per una sana e corretta alimentazione. Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Partner importanti affiancano Cooking Quiz: Barilla, la principale azienda italiana nella produzione di pasta di semola e sughi pronti, Giblor's, azienda di Abbigliamento Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc, IMT, Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini, Orogel, realtà italiana leader nel settore degli alimenti surgelati, Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina, Regione Marche e UNICAM.