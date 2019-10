Fermato per un controllo, tenta la fuga ed aggredisce i carabinieri: arrestato

Tenta di sfuggire ad un controllo dei carabinieri e fermato aggredisce i militari ferendo uno di loro. A finire in manette un operaio 34enne di origini tunisine, con precedenti per droga, residente a Chiaravalle che ora dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il fatto

Verso l’ora di pranzo di ieri i carabinieri della Sezione Operativa del Norm di Ancona hanno notato l’uomo prima attraversare i binari della stazione e poi scavalcare le barriere di protezione che delimitano l’area ferroviaria. Dopo un breve inseguimento in via Flaminia i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo. Raggiunto dai due carabinieri l'uomo ha opposto una violenta resistenza e prima di essere immobilizzato, ha strattonato uno di loro facendolo rovinare a terra e procurandogli delle lesioni personali gravi. Per l’operaio tunisino sono scattate le manette e successivamente è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l'udienza di convalida.