Controlli ai ponti del capoluogo, uno ha un leggero danneggiamento

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sulla SS16 per verificare due ponti nei comuni di Camerano e Ancona. Il primo ad essere verificato è stato il ponte in ferro che sovrasta la SS16 nei pressi del casello di Ancona sud che non aveva anomalie.

Poi è stato verificato quello in cemento armato nei pressi del centro commerciale Cargopier che non presentava danni strutturali ma solo un leggero danneggiamento superficiale al copriferro. In questo caso si è provveduto a verificare che non vi fossero parti pericolanti con l'autoscala. Per intervenire è stato necessario far procedere la viabilità a senso unico alternato.