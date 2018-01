Occhio ai nei, 33 dermatologi effettueranno screening e consulenze gratuite

Screening dermatologico gratuito a Falconara ed è boom di prenotazioni. Fino a sabato 13 gennaio sarà possibile effettuare controlli gratuiti negli ambulatori allestiti al Centro Pergoli. È ancora possibile prenotarsi per la visita presentandosi direttamente al Centro Pergoli, negli orari di visita (9-13 e 14,30-18,30 fino a venerdì e sabato dalle 9 alle 13) è possibile inserirsi nella lista, al posto di chi rinuncia, e comunque gli organizzatori faranno in modo, compatibilmente con le disponibilità dei medici, che tutti coloro che lo richiedo possano essere visitati. Lo screening, che conta finora 950 prenotazioni e 216 visite in un solo giorno, è stato organizzato dal Gruppo Amici per lo Sport nell’ambito del memorial Gianfranco Badiali, con la collaborazione del Comune falconarese e di 33 medici dermatologi.

L’evento si è aperto infatti lunedì mattina con il convegno sui nei/nevi organizzato al Liceo Scientifico Sportivo “L.Cambi”, moderato dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, Franco Elisei, e al quale è intervenuta anche la Dottoressa Annamaria Offidani di “Ospedali Riuniti di Ancona”. Sempre lunedì, ma nel pomeriggio, amici, compagni, familiari e centinaia di ‘semplici’ falconaresi hanno partecipato alla Santa Messa concelebrata in memoria dell’atleta prematuramente scomparso per un melanoma dall’arcivescovo Spina e dai parroci cittadini al Palasport Badiali.

Gianfranco Badiali moriva infatti 30 anni fa. Giocava a pallavolo nella Kutiba Falconara, aveva solo 26 anni. Il male si annidava in un neo sulla gamba. Il volley marchigiano non lo ha mai dimenticato e ogni anno lo ricorda. Stavolta Tarcisio Pacetti, dirigente di quel Falconara di cui il compianto Adelio Pistelli raccontava le gesta, ha fatto le cose in grande, abbinando il ricordo di Badiali con una attiva campagna di sensibilizzazione riguardo i nei. Che andrebbero monitorati una volta l’anno, tenuti sotto controllo quelli sospetti, se è il caso, asportati quando risultano potenzialmente pericolosi. Una campagna di prevenzione insomma che ricarcalca quella già messa in campo nel 2013, dagli stessi soggetti.