Fermato per un controllo, si spoglia completamente poi aggredisce gli agenti: denunciato

Sembrava un controllo di routine quello organizzato questa mattina da parte degli agenti della Squadra Volanti di Ancona. Un normale servizio come tanti, per verificare la posizione di un 24enne che, alla vista dei poliziotti lungo Corso Garibaldi, aveva inspiegabilmente iniziato ad accelerare il passo, cercando di allontanarsi.

Fermato, un 24enne nigeriano, con regolare permesso di soggiorno, ha subito contestato l'operato della Polizia rifiutandosi di fornire i propri documenti. Poi, senza un apparente motivo, si è denudato completamente parlando ad alta voce in lingua madre ed avendo un comportamento aggressivo con calci e sgomitate. A quel punto gli agenti sono riusciti a bloccarlo e portarlo in Questura, dove è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per essersi spogliato in una zona pubblica. Nessuna conseguenza fisica invece per i poliziotti.