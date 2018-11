Ubriachi al volante: uno finisce contro un muretto, l'altro fermato al posto di blocco

Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi autoveicoli in stato di ebbrezza, per uno di essi è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcool. Si tratta di un automobilista 30enne di nazionalità romena, residente a Pergola. La pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Senigallia è intervenuta alle 4,45 in Via Adriatica Nord, alla rotatoria all’altezza di strada Settima Cesano, per un’auto finita fuori strada. I militari hanno accertato che il 30enne, alla guida di una Seat Leon, poco prima, nell’affrontare la rotatoria in direzione Marotta, era andato a finire contro il muretto di cemento armato sul lato destro, fortunatamente provocando solo danni al veicolo e senza conseguenze per se stesso e per altri utenti della strada. Sottoposto ai controlli di protocollo con l’etilometro, l’automobilista è risultato positivo. 30 giorni di fermo provvisorio per l'auto.

Un altro automobilista 27enne, anch’esso romeno, residente a Falconara Marittima, alla guida di una Alfa Romeo GT, invece è stato controllato sulla Strada Provinciale Corinaldese all’altezza della frazione Bettolelle. I carabinieri si sono accorti che aveva l’alito vinoso e pertanto lo hanno sottoposto al test con l’etilometro. L’accertamento ha dato esito positivo e così al 27enne è stata contestata solo la violazione amministrativa che prevede la multa di 532 euro e la decurtazione 10 punti sulla patente. L’auto è stato affidata ad una persona di fiducia.

In entrambi i casi sono state ritirate le patenti di guida per i provvedimenti di competenza del Prefetto di Ancona. I controlli sono stati effettuati nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. Infatti nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno schierato sulle strade del territorio 30 pattuglie. Sono state controllate 187 persone e 132 veicoli. 23 automobilisti sono stati sottoposti all’alcol test preliminare. per 15 contravvenzioni al codice della strada.

Ubriachi al volante anche ad Ancona ed hinterland. In particolare i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Ancona ha controllato 242 soggetti e 161 veicoli. Denunciato un uomo 51enne di Falconara trovato sabato sera con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Anche a Castelplanio i carabinieri hanno denunciato un indiano di 54 anni trovato in via Roma con un tasso alcolemico molto alto. Per lui patente ritirata e veicolo sequestrato.