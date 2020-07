Droga, sicurezza stradale e locali notturni: notte di controlli per la polizia di Senigallia

Nelle zone frequentate da giovani e turisti, è stata ancora un notte di intensi controlli quella appena trascorsa, durante la quale la polizia di Senigallia ha effettuato numerosi controlli in vari ambiti.

Stupefacenti

Controlli sui veicoli utilizzati per spostarsi dal centro ad un noto locale del Cesano, con l’impiego anche delle unità cinofile. I poliziotti hanno trovato diverse dosi di sostanza stupefacente destinate al consumo durante la notte. In particolare è finito nella rete un extracomunitario il quale, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga, ma è stato fermato con 5 grammi di marijuana ed è stato segnalato.

Sicurezza stradale

Nel corso dei posti di controlli sono state fermate oltre 50 auto con diverse multe per violazione al codice della strada.

Controlli amministrativi

I controlli sono poi stati estesi anche all’interno di un noto locale da ballo. È stato effettuato un approfondito controllo amministrativo per accertare i titoli previsti per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e tutti i requisiti di sicurezza, anche in relazione alle prescrizioni anti Covid. Tutto regolare.