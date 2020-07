Centinaia di controlli a Senigallia, auto senza assicurazione: multa salata e sequestro 

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, incrementate nel periodo estivo, sulla base delle disposizioni fornite dal Questore di Ancona, i poliziotti del commissariato di Senigallia sono stati impegnati in numerosi servizi ed attività di controllo su strada nel fine settimana, con l’aiuto del reparto Prevenzione crimine di Perugia e della polizia stradale. I controlli sono stati svolti sia nei tratti di lungomare che nel centro cittadino e poi ha riguardato diverse zone interne della città, con posti di blocco che hanno portato a oltre 250 persone fermate e 135 veicoli sottoposti a verifica.

Una decina le multe per violazioni al codice della strada per diversi motivi: mancato uso di cinture, superamento limiti di velocità. In un caso è stata trovata una persona alla guida di un veicolo privo di assicurazione a cui è stata applicata la sanzione pari a circa 800 euro ed il sequestro del veicolo stesso.