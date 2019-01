Cani antidroga nelle scuole, controllati 400 ragazzi e 20 classi

FABRIANO - Questa mattina i Carabinieri sono entrati in azione insieme a due unità cinofile provenienti da Pesaro, all'interno dell'istituto Itis Merloni. I militari hanno prima controllato il piazzale esterno della scuola e poi l'intresso, fino ad entrare all'interno delle aule. Sono stati circa 400 gli studenti perquisiti per un totale di circa 20 classi. I Carabinieri sono rimasti piacevolmente sorpresi non avendo trovato nessuna sostanza stupefacente. Nelle prossime ore questo tipo di controlli continueranno anche in altri istituti della città.