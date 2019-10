Blitz della polizia nei campus e davanti alle scuole, trovata droga nei bus

Anche quest’anno con l’inizio dell’anno scolastico, ha preso avvio il progetto “Scuole sicure”, intrapreso dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed attuato, su disposizione del Questore di Ancona, anche nel nostro territorio. L'obiettivo è contrastare lo spaccio ed l’uso di sostanze stupefacenti e, in generale, assicurare una costante presenza delle forze di polizia in zone frequentate da studenti ed evitare il verificarsi di fenomeni di violenza.

Da qui il blitz della polizia nelle scuole di Senigallia e nei pressi del campus scolastico, in particolare, in prossimità di uno spiazzale antistante al campus, dove erano arrivate segnalazioni da parte dei residenti circa la presenza di giovani che, prima di entrare a scuola, si incontrano per far uso di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo effettuato su un autobus proveniente da Ancona, i poliziotti hanno trovato abbandonati per terra alcuni grammi di hashish e marijuana.