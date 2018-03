Controlli straordinari della Polizia: stranieri irregolari, parcheggiatori abusivi ed eroina

Due cittadini stranieri irregolarmente in Italia, due parcheggiatori abusivi fermati e due persone trovate con l’eroina. Sono questi i risultati di una serie di controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Ancona. In particolare gli agenti delle Volanti, diretti dal vice questore Cinzia Nicolini (foto in basso), insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e unità Cinofili, hanno setacciato il territorio anconetano soprattutto nelle periferie contrastando ogni forma di illegalità, soprattutto nei confronti dei reati predatori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, ponendo anche particolare attenzione alla vivibilità di alcune zone e decoro urbano. Osservato speciale il quartiere Piano.

Proprio in un negozio di alimentari di piazza Ugo Bassi, gli agenti hanno identificato alcuni soggetti tra cui un algerino di 31 anni ed un tunisino di 19, irregolari sul territorio italiano, che sono stati così accompagnati in Questura e sottoposti alle procedure di espulsione. Stamattina in piazza d’Armi sono stati identificati 2 nigeriani in regola con le norme sul soggiorno, ma multati perché sorpresi nell’attività di parcheggiatori abusivi. Ieri sera fermati in piazza Ugo Bassi 2 giovani anconetani tossicodipendenti di 25 e 27 anni, trovati in possesso di una dose di eroina.

Controlli al porto, stazioni ferroviarie, parcheggi, luoghi di culto, locali pubblici, aree dismesse, zona industriali e tutte le arterie collegate al capoluogo dorico. I numeri che sono stati consegnati questa mattina al Questore Oreste Capocasa riassumono l’operazione di Polizia: 3 persone denunciate, 196 controllate, 116 extracomunitari identificati, 458 veicoli controllati, 9 posti di controllo, 7 locali al setaccio e 18 multe per violazioni al codice della strada.

