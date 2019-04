Controlli della Polizia, auto senza assicurazione o revisione e ubriachi molesti

Proseguono i controlli straordinari della Polizia in tutto il capoluogo nelle ultime 72 ore. Oltre alle pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile e della Squadra Nautica, si sono aggiunte quelle del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” che hanno battuto palmo a palmo tutta la provincia, perlustrando anche le zone interne e periferiche come Sappanico, Montesicuro, Candia, comprese le aree più impervie.

I risultati? 239 persone controllate, 89 cittadini extracomunitari identificati, 804 veicoli controllati e 8 locali pubblici controllati, soprattutto quelli situati nelle vicinanze della stazione ferroviaria della zona del Piano San Lazzaro. Proprio in quella zona ieri, verso le 16,30, sono stati controllati numerosi avventori di due negozi di generi alimentari di piazza Ugo Bassi che stazionavano davanti agli esercizi con in mano bottiglie di birra. In particolare nei confronti di 2 di loro, sono scattate le multe per ubriachezza molesta e sono stati accompagnati in Questura. Denunciato anche un romeno di 38 anni per aver violato un foglio di via emesso in passato dal Questore di Ancona e sono state staccate 8 multe per violazioni al codice della strada: in particolare per mancate coperture assicurative, revisioni ed utilizzo del telefono cellulare durante la guida.