Auto senza assicurazione e spinellate di gruppo, i controlli nel weekend

Anche nell’ultimo weekend la polizia intensificato i controlli del territorio mettendo in campo pattuglie delle Volanti, Reparto prevenzione crimine, Nautica, Cinofili e Primo Intervento. Dispositivo ordinato dal questore Oreste Capocasa nel corso del quale sono state controllate 227 persone, identificati 162 cittadini extracomunitari, controllati 186 veicoli, effettuati una ventina di posti di controllo e locali pubblici. Numerose anche le sanzioni al Codice della Strada: 12 automobilisti sono stati contravvenzionati perché i loro veicoli non erano coperti dall'assicurazione o per alta velocità o per uso del telefonino.

I controlli antidroga hanno riguardato vari parti della città. Attorno alle 23.15 di ieri sera, nel parco di via Gigli, sono stati fermati tre giovani anconetani con 3 grammi di hashish che stavano per fumare. Stessa sorte è toccata ad altri 5 giovani che, nel verso le 18.40 di ieri, sono stati visit nei giardini pubblici di via Panoramica. In questo caso sono stati recuperati 6 grammi di "fumo". Segnalato in Prefettura anche un albanese di 21 anni sorpreso con due grammi di hashish sabato sera nei pressi del Molo Santa Maria. Ieri pomeriggio verso le 16.30, infine, in piazza d’Armi gli Agenti hanno rintraccato un tunisino di 37 anni che, essendo clandestino, è stato portato in Questura ed espulso dal territorio italiano.