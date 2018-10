Droga e alcol al volante, i controlli della polizia

Occhio attento sugli automobilisti e sulle loro capacità psico fisiche alla guida. Attorno all’1.50 di questa notte, durante un posto di controllo effettuato in Via Sappanico, la polizia ha fermato una Volkswagen Passat, con a bordo due persone, che procedeva a forte velocità e con i fari abbaglianti in funzione. Alla guida c'era un anconetano di 45 anni che, sottoposto ad alcoltest, è risultato per tre volte positivo con un grado alcolemico nel sangue pari al doppio del consentito. Immediato, scattava il ritiro della patente di guida e la multa.

I controlli hanno riguardato anche la zona del Piano San Lazzaro. Verso le 3.30 in piazza d’Armi è stato fermato un veicolo con due persone a bordo. Una volta aperte le portiere l’inconfondibile odore di hashish ha attirato l'attenzione dei poliziotti che hanno trovato, nel pacchetto di sigarette di uno dei due, un 24enne anconetano, mezzo grammo di hashish. Il giovane è stato segnalato. Poco più avanti, in Via Colombo è stato fermato un romeno di 38 anni che alla vista della Volante ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato portato in Questura e denunciato per l’inottemperanza al Foglio di via Obbligatorio da Ancona al quale era gravato per un periodo di tre anni.