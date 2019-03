Controlli sul pescato, Coldiretti: «Bene la tutela di consumatori e imprese»

«Grazie alla tracciabilità i consumatori possono conoscere, leggendo l’etichetta, dove il pesce è stato pescato o allevato. I controlli di filiera sono una garanzia per tutti: per la salute e la sicurezza dei consumatori ma anche per gli stessi pescatori, altrimenti soggetti a concorrenza sleale e all’impoverimento delle risorse ittiche». Sono le parole di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Ancona, per commentare l'operazione della Guardia Costiera che ha portato al sequestro di 270 chili di pescato privo di etichettatura. Operazione che fa seguito alla più vasta, di carattere regionale, eseguita sempre dalla Guardia Costiera nei primi giorni di marzo.