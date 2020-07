Da Portonovo a Palombina, controlli a raffica: pioggia di multe per divieto di sosta

Nessuna multa per infrazione alle misure anti Covid o per non aver l’app iBeach, ma la prevenzione, questa sì. Infatti la polizia locale di Ancona, dalle prime ore di questa mattina, ha presidiato le spiagge doriche, con attenzione per Palombina, Passetto e soprattutto Portonovo. Gli agenti della comandante Liliana Rovaldi erano già presenti sulle spiagge all'arrivo dei bagnanti per poter fare prevenzione. Un presidio che, secondo il Comune, ha fatto desistere molte persone, sprovviste della prenotazione digitale, dal raggiungere le spiagge della baia di Portonovo. Controlli anche sull'arenile per verificare che non vi fossero furbetti. Il tutto in collaborazione con gli steward presenti sul posto per agevolare i bagnanti.

Per quanto riguarda i divieti di sosta si registrano invece 28 multe solo nella mattinata, a cui se ne devono aggiungere altre 20 nel pomeriggio. Senza contare le sanzioni per le più ovvie violazioni dal codice della strada, come la guida senza cintura, che pure non sono mancate.