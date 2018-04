Controlli al mercato abusivo, blitz degli agenti con i cani antidroga: tre espulsi

Controlli a tappeto nelle ultime ore da parte degli agenti della Polizia di Ancona. Le Volanti si sono fermate nei punti più nevralgici della città per contrastare venditori e parcheggiatori abusivi e spacciatori. Gli agenti, con cani antidroga al guinzaglio, si sono fermati anche in piazza d'Armi dove hanno controllato ed identificato decine di stranieri. Tre di loro, tutti tunisini tra i 28 ed i 43 anni, sono stati accompagnati ai centri di identificazione per poi essere espulsi dal territorio.

Sono in tanti infatti i venditori abusivi che riempono ogni giorno le vie del Piano, in particolare nei giorni di mercato dove l'afflusso di potenziali clienti diventa un'occasione ghiotta per concludere degli affari.