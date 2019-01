A bordo di auto e moto, ubriachi e senza copertura assicurativa:

Alla guida di auto sotto l’effetto di alcol, ma anche in sella alla moto con patente revocata e senza l’assicurazione. Ne hanno fermati diversi i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Senigallia nel fine settimana scorso. Il primo un uomo 49enne di Senigallia, che sabato notte, alle ore 05,20 circa, è stato controllato in via Guercino, trovato a bordo di una Fiat Punto con tasso 2.25 gr/lt. Nella stessa notte denunciato in stato libertà per guida in stato di ebbrezza una 27enne anconetana, controllata in via Camposanto Vecchio che, a bordo della Citroen C3, era positiva con tasso 1,40 gr/lt. Il giorno prima era stato trovato ubriaco al volante anche un 41enne di Falconara a bordo di una Lancia Y con tasso 1,51 gr/lt.

Infine ad Ostra Vetere i militari della stazione hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento, un uomo di 49 anni residente ad Ostra a bordo di una moto. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, ma non ha potuto nascondere di avere la patente ritirata e di girare a bordo di un veicolo senza assicurazione.