Fine settimana di controlli sulle strade, fermati 2 uomini ubriachi al volante

Controlli serrati sulle strade da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi. Controllati 150 veicoli, 258 persone e staccate 8 multe. Due gli automobilisti denunciati perché sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Il primo nella notte tra sabato e domenica in via della Vittoria a Jesi, dove i militari hanno fermato un 29enne di Monte San Vito. Erano le 2 quando guidava un Fiat Qubo, con un tasso alcolemico di 0,94 g/l. Patente di guida ritirata.

Sabato sera alle 22,50, sempre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi hanno denunciato un 59enne di origini nigeriane residente in città. Lo stesso, controllato in via Ancona alla guida di un Fiat Multipla, è stato trovato positivo all’accertamento con l’etilometro con un tasso pari a 1,88 g/l. Patente ritirata e auto sequestrata.